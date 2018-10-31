Инвесторам на Дальнем Востоке могут снизить процентную ставку до 1%

31.10.18 07:41

© РИА Новости. Михаил Мордасов

31 октября. Interfax-Russia.ru - Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) планирует запустить программу субсидирования процентной ставки для инвесторов, реализующих в дальневосточных регионах проекты, сообщает пресс-служба Минвостокразвития со ссылкой на гендиректора агентства Леонида Петухова.

"С этого года мы запустим программу субсидирования процентной ставки. Это означает, что проекты могут получать эффективную ставку в один процент. Это приводит к тому, что эффективность проектов на Дальнем Востоке увеличивается примерно на 8-10%, в зависимости от типа проектов ", - сказал Л.Петухов во вторник в Токио в ходе круглого стола с японскими предпринимателями.

Уже сейчас, согласно оценке агентства, на Дальнем Востоке созданы лучшие условия с точки зрения налоговой нагрузки, длительности административных процедур, стоимости коммунальных услуг со странами АТР.

"И мы везде лучше, чем наши конкуренты. Разрешение на строительство выдается за 25 дней, подключение к мощностям за 28 дней, таможенное оформление происходит за два дня. Электроэнергия стоит 6 центов, природный газ за куб. м - 0,09 цента, вода - порядка 30 центов", - сказал глава АПИ.