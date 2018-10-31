Cотрудники "Золота Камчатки" потребовали улучшения условий труда

31.10.18 11:04

© РИА Новости. Максим Саенко

31 октября. Interfax-Russia.ru - Следователи начали проверку коллективного обращения работников золотодобывающего АО "Аметистовое" (принадлежит АО "Золото Камчатки", входящей в группу "Ренова" Виктора Вексельберга), требующих улучшения условий труда, говорится в сообщении Следственного управления СКР по Камчатскому краю, опубликованном в среду.

"По результатам проверки будет принято решение, в том числе дана правовая оценка действиям лиц из числа руководства, в части нарушения трудовых прав работников предприятия", - говорится в сообщении.

По данным СКР, 78 работников АО "Аметистовое" выдвинули руководству предприятия требование об улучшении условий труда - повышение заработной платы, включение времени прохождения медицинских осмотров в общее время рабочей смены, производство оплаты межвахтового отдыха, дней временной нетрудоспособности, закрепления за работниками комнат в общежитии.

"Требования рабочего коллектива руководством предприятия удовлетворены частично", - говорится в сообщении.

Ситуацию "Интерфаксу" прокомментировали в компании "Золото Камчатки".

"Действительно, работники несколько дней не выходят на работу. Свою акцию как забастовку они официально не оформляли. Люди заявляют, что не согласны с условиями подписанных ими трудовых договоров, согласно которым премия выплачивается только при условии выполнения плана", - сообщили агентству в АО "Золото Камчатки".

В компании пояснили, что, согласно условиям трудовых договоров, сотрудники АО "Аметистовое" получают фиксированную зарплату, а при выполнении плана им полагаются премии.

"Это касается всех сотрудников предприятия, включая руководство. На этот раз план не выполнен. Прибавку к зарплате никто не получил", - подчеркнул представитель компании.

По его словам, АО "Аметистовое" продолжает работу. На горнорудное предприятие, расположенное в Пенжинском районе на севере полуострова, из Петропавловска-Камчатского выехали руководители АО "Золото Камчатки", чтобы разобраться в ситуации.

В свою очередь, пресс-служба правительства Камчатского края в среду сообщает, что губернатор края Владимир Илюхин принял решение прервать отпуск и в срочном порядке вылететь на Камчатку, чтобы в случае необходимости оперативно вмешаться в ситуацию.

Губернатор дал поручение главе краевого министерства природных ресурсов проводить ежечасный мониторинг ситуации, складывающейся на месторождении, и оперативно ее анализировать.

"Правительство Камчатского края крайне озабочено той ситуацией, которая сложилась на золоторудном месторождении "Аметистовое". Для края это нехарактерная ситуация, поэтому мы все заинтересованы в том, чтобы она максимально быстро была решена в рамках действующего законодательства. Поэтому по поручению губернатора рая мы обратились к руководству ООО "Интерминералс" (управляющая компания "Золота Камчатки" - ИФ), чтобы они приняли все возможные исчерпывающие меры и нашли возможность урегулирования возникающих вопросов", - цитирует пресс-служба первого вице-губернатора региона Ирину Унтилову.

И.Унтилова отметила, что ситуация "не является предметом ведения правительства Камчатского края, там не работают жители полуострова".

"При этом горнодобывающая отрасль для правительства субъекта важна, люди, которые там работают вахтовым методом, находятся на камчатской территории, и мы не можем оставить этот вопрос без внимания", - сказала первый вице-губернатор, добавив, что сложившаяся на месторождении ситуация должна рассматриваться в рамках правового поля и трудовых договоров, которые были заключены между сотрудниками и руководством предприятия.

ГОК "Аметистовое" введен в эксплуатацию в сентябре 2015 года, с тех пор в общей сложности он произвел свыше 10 тонн золота. Сейчас это не только крупнейший действующий актив "Золота Камчатки", но и крупнейшее золотодобывающее предприятие региона.

"Золото Камчатки" входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний России.