Красноярский край продлит срок вещания аналогового ТВ еще на год

31.10.18 08:09

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

31 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство Красноярского края приняло решение продлить телевещание в регионе в аналоговом формате до 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс" в министерстве цифрового развития края.

Средства на эти цели будут выделены из регионального бюджета. Вещание будет идти через государственный телеканал "Енисей" (находится в собственности Красноярского края).

Как сообщалось ранее, по решению федеральных органов власти с 10 января 2019 года эфирное вещание в России будет идти только в цифровом формате. В результате в 622 населенных пунктах Красноярского края (около 100 тыс. человек, 3,6% населения) телевидение можно будет смотреть только с помощью комплекта оборудования для приема сигнала со спутника.

Вместе с тем, как уточнили региональные власти, "из 622 поселков в 82 - нет постоянного населения, в пяти живут староверы, которые отказались от телевидения по религиозным мотивам". "В оставшихся 535 удаленных поселениях многие семьи уже приобрели необходимое оборудование и смотрят ТВ в новом формате", - пояснил "Интерфаксу" министр цифрового развития региона Николай Распопин.

По словам министра, региональные власти в течение этого года провели опрос среди жителей края в зонах, недоступных для цифрового телевидения. На основе полученной информации местные органы социальной защиты сформируют перечень граждан, которые нуждаются в поддержке. В правительстве края в настоящий момент обсуждается вопрос об оказании адресной материальной помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, на приобретение оборудования для приема цифрового телевидения.