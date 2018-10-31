Причину аварии на мурманском судоремонтном заводе установят после подъема дока

31.10.18 08:32

© РИА Новости. Павел Львов

31 октября. Interfax-Russia.ru - Причина аварии во время выхода из дока тяжелого крейсера "Адмирал Кузнецов" может быть установлена после подъема плавдока, сообщили "Интерфаксу" в Минпромторге России.

"Окончательно установить истинную причину возможно только после осуществления подъема плавдока", - заявили в пресс-службе министерства.

"Решение о восстановлении будет принято также после подъема плавдока", - сказали в ведомстве.

"Расходы на подъем плавдока и его восстановление будет нести на себе виновник, допустивший возникновение аварии", - заявили в пресс-службе министерства.

По данным ведомства, сумма ущерба из-за ЧП во время выхода из дока авианосца "Адмирал Кузнецов" будет определена по результатам работы межведомственной комиссии из представителей Минпромторга России, Минобороны России и заинтересованных организаций.

Как сообщалось, плавучий док затонул при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" на АО "82 судоремонтный завод" (82 СРЗ, микрорайон Росляково, Мурманск) в ночь на вторник. Во время инцидента упали два башенных крана.

"Адмирал Кузнецов" в результате падения крана получил повреждения борта выше ватерлинии, оно не критичное, сообщил "Интерфаксу" во вторник глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Есть рваное отверстие размером четыре на пять метров. Поврежден борт выше ватерлинии", - сказал он.

"Очевидно, что когда 70-тонный кран падает на палубу, такое повреждение может произойти. Все эти повреждения мы считаем незначительными. Они укладываются в обычную практику корпусного ремонта", - пояснил глава ОСК.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил о планах оценить ущерб от падения крана на авианосец "Адмирал Кузнецов" до конца недели. "Предварительная дефектация может быть завершена к концу недели", - сказал он.

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" - единственный российский авианосец. В настоящее время корабль проходит модернизацию. Минобороны РФ и ОСК подписали госконтракт на ремонт "Адмирала Кузнецова" в апреле.

"Адмирал Кузнецов" будет передан флоту после ремонта к середине 2021 года, сообщил в сентябре "Интерфаксу" глава ОСК А.Рахманов.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов. В составе его вооружения - крылатые противокорабельные ракеты "Гранит", зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы "Клинок" и "Каштан", автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны.

"Адмирал Кузнецов" в феврале прошлого года вернулся в Североморск из Средиземного моря. Впервые в истории ВМФ России было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР против боевиков в Сирии.

По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

СМИ отмечали, что в походе к берегам Сирии российский авианосец сильно дымил.