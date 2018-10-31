Для выяснения причин аварии мурманского плавдока создана межведомственная комиссия

31.10.18 08:51

© РИА Новости. Владимир Федоренко

31 октября. Interfax-Russia.ru - Межведомственная комиссия по расследованию причин аварии плавучего дока в Мурманске создана решением вице-премьера Юрия Борисова.

"Я уже в курсе. Уже дано указание об образовании комиссии, которая разберется в причинах, определит стоимость ущерба, наметит план мероприятий по восстановлению", - заявил Ю.Борисов журналистам во вторник в Гаване.

По его словам, расследованием займется межведомственная комиссия с участием Минобороны и промышленности.

"К сожалению, от такой ситуации никто не застрахован в этой жизни", - сказал Ю.Борисов.

Отвечая на вопрос о том, что времени будет работать комиссия, он ответил: "Ровно столько нужно времени, сколько требуется, чтобы детально разобраться во всех вопросах".

Плавучий док затонул на АО "82 судоремонтный завод" (микрорайон Росляково, Мурманск) в ночь на 30 октября при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". При этом четверо рабочих пострадали, а пятый - сменный механик 1960 года рождения - пропал без вести. По факту ЧП на плавдоке возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).