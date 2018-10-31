Небензя обвинил ЕС и США в невыполнении Киевом Минских договоренностей

31.10.18 09:12

© РИА Новости. Григорий Сысоев

31 октября. Interfax-Russia.ru - Действия ЕС и США фактически подталкивают Украину к тому, чтобы не выполнять Минские договоренности, заявил во вторник постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"В том, что киевская власть не выполняет Минские договоренности, виноваты вы - ЕС и США", - сказал он на заседании СБ ООН.

В.Небензя пояснил, что западные страны обещают, что отменят санкции против РФ только после полного выполнения Минских договоренностей. В такой ситуации, по его словам, Киев может не выполнять свою часть договоренностей, зная, что пострадает от этого именно РФ.

В.Небензя раскритиковал позицию западных стран по Украине и обвинил их в том, что те не хотят видеть правду. Чтобы проиллюстрировать эту позицию Европы и США, дипломат процитировал финал стиха Пушкина "Признание": "Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!".