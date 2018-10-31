Последняя ночь октября в Москве стала самой холодной с начала осени

31.10.18 09:22

© РИА Новости. Максим Блинов

31 октября. Interfax-Russia.ru - В ночь с 30 на 31 октября на базовой столичной метеостанции на ВДНХ температура воздуха опускалась до минус 2 градусов, что стало минимальным показателем с начала осени, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.

"Сутками ранее температура опускалась до минус 1,9 градуса. В среду днем ожидается до плюс 2 градусов в Москве и до 3 тепла по области, а в последующие дни ожидается заметное потепление со среднесуточными показателями выше климатической нормы", - уточнил собеседник агентства.

Так, в ночь на 1 ноября температура в городе составит 0 - плюс 2 градуса, днем - до 6-8 градусов тепла, в ночь на 2 ноября - плюс 2-4 градуса, в дневные часы - 7-9 градусов. В длинные праздничные выходные с 3 по 5 ноября по ночам температура в Москве и области не будет опускаться ниже 5-10 градусов, в дневные часы составит 6-11 градусов тепла. При этом существенных осадков в ближайшие дни не ожидается.

Согласно многолетним значениям, среднесуточная температура в конце октября - начале ноября в столице составляет около 1-2 градусов тепла. В прошедшем октябре средняя температура была на 2,7 градуса выше климатической нормы, а с начала осени - на 3,2 градуса.