Дефицит бюджета Курской области остался в пределах 3% от расходов

31.10.18 10:18

© РИА Новости. Илья Питалев

31 октября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Курской областной думы внесли изменения в бюджет региона на 2018 год, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Доходы и расходы бюджета увеличены на 2 млрд 654 млн рублей, в итоге доходы составляют 54 млрд 80 млн рублей, расходы - 55 млрд 646 млн рублей.

Таким образом, дефицит бюджета останется прежним - 1 млрд 566 млн рублей, или 2,8% от расходов.

"Все дополнительные финансовые ресурсы направлены на решение важных задач социально-экономического развития региона. В первую очередь, на выполнение указов президента РФ по повышению заработной платы работников бюджетной сферы, на увеличение минимального размера оплаты труда, расходов на предоставление льготным категориям граждан бесплатных лекарств и изделий медицинского назначения дополнительно предусматривается около 1 млрд рублей", - сказал врио губернатора Курской области Роман Старовойт на заседании думы.

По информации облдумы, на 1 млрд 634 млн рублей возрастет финансирование национальной экономики. Также будут увеличены расходы на здравоохранение - на 650,3 млн рублей, на образование - на 650,3 млн рублей, на социальную политику - на 477,6 млн рублей, на культуру - на 98,9 млн рублей.

До этого доходы бюджета Курской области на 2018 год были утверждены в размере 51 млрд 425,6 млн рублей, расходы - 52 млрд 992,3 млн рублей. Дефицит составлял 1 млрд 566,6 млн рублей, или 2,96% от расходов.