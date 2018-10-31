"Сухой закон" будет действовать в День народного единства в Тюменской области

31.10.18 09:34

© РИА Новости. Павел Лисицын

31 октября. Interfax-Russia.ru - Продажу алкогольной продукции запретили в Тюменской области в День народного единства.

"Запрет на продажу алкоголя, в том числе пива и пивных напитков, будет действовать 4 ноября во всех магазинах области в соответствии с постановлением регионального правительства", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в среду сотрудник отдела лицензирования областного департамента потребительского рынка и туризма.

При этом он уточнил, что запрет не будет касаться продажи алкоголя в кафе, ресторанах, закусочных. Однако продажа спиртного на вынос в заведениях общественного питания будет расцениваться как незаконная, и виновные будут привлечены к ответственности.