Пропавшего механика 82 СРЗ в Мурманске ищут водолазы Северного флота и беспилотник МЧС

31.10.18 09:34

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

31 октября. Interfax-Russia.ru - В Мурманске возобновлены поиски сменного механика, который пропал на АО "82 судоремонтный завод" (микрорайон Росляково, Мурманск) при затоплении плавучего дока, сообщили "Интерфаксу" в комитете по обеспечению безопасности населения Мурманской области.

"Водолазы Северного флота уже работают, туда дополнительно для поисковых работ направлен арктический поисково-спасательный федеральный отряд и областные спасатели. Работа продолжается, но каких-то изменений пока нет", - рассказал председатель комитета Владимир Гусев.

Он отметил, что также для поисковых работ в среду будет привлечен беспилотник ГУ МЧС России по Мурманской области, чтобы "осмотреть с воздуха максимальный радиус".

Поиски пропавшего без вести были приостановлены во вторник вечером, сообщали "Интерфаксу" в мурманском следственном отделе СКР на транспорте.

Плавучий док затонул в ночь на вторник при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". При этом четверо рабочих пострадали, а пятый - сменный механик 1960 года рождения - пропал без вести.

По данным Минздрава Мурманской области, один из четырех пострадавших в результате ЧП на 82 СРЗ находится в реанимации областного многопрофильного клинического центра в крайне тяжелом состоянии с сочетанной травмой. Трое были доставлены в медсанчасть "Севрыба", двое осмотрены в амбулаторно, один госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Пропавшего без вести обнаружить до сих пор не удалось.

По факту ЧП на плавдоке возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).