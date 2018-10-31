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31.10.18 09:37
РФ и Украина начинают переговоры об обмене капитанов двух задержанных судов
"Следующий наш этап - это капитаны. Капитан ("Норда") Владимир Горбенко и (капитан "ЯМК-0041" Виктор) Новицкий, мы сегодня начинаем переговорный процесс по поводу их возвращения", - сказала Т.Москалькова журналистам в Крыму.
В свою очередь уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова уточняет, что капитан "Норда" в настоящее время находится на Украине, его судьба будет решаться после завершения в отношении него процессуальных действий.
"Он на свободе, относительно него происходят процессуальные действия. Когда процесс будет завершен, будет решено, какова его судьба дальше... Он сейчас в Украине, он свободно передвигается - никто его не задерживал ", - сказала Л.Денисова в эфире телеканала "112.Украина" во вторник.
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