РФ и Украина начинают переговоры об обмене капитанов двух задержанных судов

31.10.18 09:37

Фото пресс-службы крымского омбудсмена

31 октября. Interfax-Russia.ru - Россия и Украина начали переговоры о возращении на родину капитанов российского сейнера "Норд" Владимира Горбенко и украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Следующий наш этап - это капитаны. Капитан ("Норда") Владимир Горбенко и (капитан "ЯМК-0041" Виктор) Новицкий, мы сегодня начинаем переговорный процесс по поводу их возвращения", - сказала Т.Москалькова журналистам в Крыму.

В свою очередь уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова уточняет, что капитан "Норда" в настоящее время находится на Украине, его судьба будет решаться после завершения в отношении него процессуальных действий.

"Он на свободе, относительно него происходят процессуальные действия. Когда процесс будет завершен, будет решено, какова его судьба дальше... Он сейчас в Украине, он свободно передвигается - никто его не задерживал ", - сказала Л.Денисова в эфире телеканала "112.Украина" во вторник.