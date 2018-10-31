Пострадавший при взрыве рядом со зданием УФСБ в Архангельске скончался на руках у врачей

31.10.18 09:42

© РИА Новости. Алексей Куденко

31 октября. Interfax-Russia.ru - Мужчина, пострадавший при взрыве рядом со зданием УФСБ по Архангельской области скончался, сообщил "Интерфаксу" источник в службе "скорой помощи".

"Медики сделали все возможное, но ни чем не смогли помочь пострадавшему при хлопке в центре Архангельска. Он скончался от полученных травм", - сказал источник.

Между тем, в связи с хлопком из здания эвакуированы все сотрудники.

Ранее источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что взрыв небольшой силы раздался рядом со зданием УФСБ по Архангельской области .

"Предварительно у входа в здание УФСБ в центре Архангельска раздался небольшой мощности хлопок не бытового характера. Пострадал один человек", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением и комментарием данной информации.