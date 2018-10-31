Ремонт крейсера "Адмирал Кузнецов" должен завершиться в срок

31.10.18 09:56

© РИА Новости. Павел Львов

31 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ предпримет меры, чтобы авария во время выхода авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" из плавучего дока не сказалась на сроках ремонта корабля, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Это - самое главное (не нарушить сроки ремонта - ИФ). Есть сроки возврата авианосца флоту. Я думаю, что сделаем все, чтобы они не сместились", - сказал Ю.Борисов журналистам во вторник в Гаване.

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" не получил серьезных повреждений в результате инцидента с доком в Мурманске, сообщили "Интерфаксу" в Минпромторге России.

"Авианосец "Адмирал Кузнецов" получил незначительные повреждения корпусных конструкций выше ватерлинии, не влияющие на обеспечение живучести корабля, - заявили в пресс-службе министерства. - Непотопляемость корабля обеспечена".

В свою очередь на 35-м судоремонтном заводе (СРЗ) продолжаются работы по ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", сообщил в среду "Интерфаксу-АВН" представитель Центра судоремонта (ЦС) "Звездочка" Евгений Гладышев.

"Режим чрезвычайной ситуации завершен. На авианосце идут плановые работы по графику ремонта", - сказал он.