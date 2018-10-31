|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
31.10.18 10:00
Пострадавшие при пожаре на месторождении в ХМАО находятся в реанимации
"Двое пострадавших. Состояние их тяжелое, находятся в реанимации с сочетанными травмами", - сказал медик.
В свою очередь заместитель главврача больницы Елена Мироненко уточнила агентству, что накануне 22-летний пострадавший югорчанин был прооперирован, операция прошла успешно. Второй пациент 47 лет, доставленный в больницу позже, скорее всего, будет переведен из реанимации в травматологическое отделение.
Как сообщалось, на нефтебазе Хохряковского месторождения в Нижневартовском районе загорелись резервуары, пострадали три человека. Двое в тяжелом состоянии госпитализированы в Нижневартовскую окружную клиническую больницу, состояние третьего - удовлетворительное.
|
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
Interfax-Russia.ru – Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы по решению суда. Адвокаты дебоширов надеются, что дело закончится примирением сторон.
.
Interfax-Russia.ru - Полиция возбудила два уголовных дела о побоях с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, их клубы заявили о желании расторгнуть договор с футболистами.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket