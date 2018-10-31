Пострадавшие при пожаре на месторождении в ХМАО находятся в реанимации

31.10.18 10:00

© РИА Новости. Варвара Гертье

31 октября. Interfax-Russia.ru - Состояние пострадавших при пожаре на Хохряковском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе тяжелое, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов.

"Двое пострадавших. Состояние их тяжелое, находятся в реанимации с сочетанными травмами", - сказал медик.

В свою очередь заместитель главврача больницы Елена Мироненко уточнила агентству, что накануне 22-летний пострадавший югорчанин был прооперирован, операция прошла успешно. Второй пациент 47 лет, доставленный в больницу позже, скорее всего, будет переведен из реанимации в травматологическое отделение.

Как сообщалось, на нефтебазе Хохряковского месторождения в Нижневартовском районе загорелись резервуары, пострадали три человека. Двое в тяжелом состоянии госпитализированы в Нижневартовскую окружную клиническую больницу, состояние третьего - удовлетворительное.