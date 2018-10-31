Средняя зарплата в Москве выросла до 82 тыс. рублей

31.10.18 09:52

© РИА Новости. Алексей Куденко

31 октября. Interfax-Russia.ru - Среднемесячная заработная плата в столице за первые восемь месяцев 2018 года увеличилась на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы в среду со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

Там отметили, что по данным Мосгорстата, средняя заработная плата по полному кругу организаций в Москве за январь-август нынешнего года составила 81,8 тыс. рублей в месяц.

По словам В.Ефимова, темпами выше средних по экономике города - от 15% до 30% - заработные платы росли в социальной сфере, телекоме, научно-технической деятельности, услугах для бизнеса.

Заместитель мэра объяснил рост трудовых доходов москвичей хорошей динамикой развития городской экономики - подъемом промышленного производства и ростом прибыльности бизнеса, особенно в высокотехнологичных отраслях.

"Рост зарплат положительно сказывается на платежеспособном спросе и приводит к возрастанию торговых оборотов. В частности, розничная торговля увеличила объемы на 5% в текущих ценах к январю-сентябрю 2017 года, а посещаемость крупных торговых центров возросла на 3,2%", - сказал он.