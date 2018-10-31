Банк России отозвал лицензию у Международного банка Санкт-Петербурга

31.10.18 09:55

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

31 октября. Interfax-Russia.ru - ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП), говорится в сообщении Банка России.

Лицензия отозвана 31 октября.

"Проблемы в деятельности банка возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, в результате чего на его балансе образовался значительный объем проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные (притворные) требования к компаниям-нерезидентам. Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам, выявило полную утрату банком собственных средств (капитала). Банк России неоднократно (2 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении кредитной организации МБСП меры надзорного воздействия, в том числе вводил ограничение на привлечение денежных средств населения", - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов", на которую возложены функции временной администрации по управлению МБСП, провела обследование его финансового положения и выявила значительный дисбаланс между стоимостью активов и обязательств банка, составивший более 15,5 млрд рублей.

Приказом ЦБ 31 октября в банк назначена временная администрация.

Международный банк Санкт-Петербурга - участник системы страхования вкладов.