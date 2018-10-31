Челябинский губернатор Дубровский намерен выдвигаться на новый срок в 2019 году

31.10.18 10:10

© РИА Новости. Михаил Климентьев

31 октября. Interfax-Russia.ru - Губернатор Челябинской области Борис Дубровский намерен участвовать в выборах главы региона в сентябре 2019 года.

"Желание идти на второй срок у меня есть... Поддержку нужно получить от населения и от элиты Челябинской области... Эта поддержка для меня важна. Потому что если все то, что мы до этого делали, не соответствует тому, что население от нас ждет, то значит, у меня нет перспективы. Это мне тоже понятно", - сказал Б.Дубровский на пресс-конференции в Челябинске в среду.

Он также отметил, что при выдвижении на новый срок губернаторства непременным условием является президентская поддержка.

"Я заявляю свою позицию (о намерении идти на второй срок ИФ), потому что считаю, что важно закончить ту работу, которую мы только разворачиваем. Это моя мотивация. Руководители будут принимать решение на основе других каких-то выводов", - добавил глава региона.

Он также отметил, что его срок завершается в сентябре 2019 года и до этого времени он планирует работать на перспективы развития региона.

Б.Дубровский был избран губернатором в сентябре 2014 года, он получил поддержку почти 86% избирателей.