Обвиняемый в рейдерстве экс-глава кемеровского управления СКР не признает вину

31.10.18 10:06

фото "Интерфакса"

31 октября. Interfax-Russia.ru - Бывший руководитель следственного управления СКР по Кемеровской области Сергей Калинкин, обвиняемый в вымогательстве 51% акций угольного разреза "Инской", не признал свою вину в суде.

"Вину не признаю", - сказал С.Калинкин на первом судебном заседании при рассмотрении дела по существу.

Также вину не признали и другие обвиняемые по данному делу: старший следователь отдела управления Артемий Шевелев и бывший сотрудник управления Сергей Крюков, заместители губернатора Кемеровской области Алексей Иванов и Александр Данильченко (оба отстранены от должностей - ИФ), начальник департамента администрации области Елена Троицкая.

Между тем, предприниматель Александр Щукин, также обвиняемый по делу, частично признал вину, не уточнив, в какой части. Его юрист Геннадий Вернигор пока не определился, признать вину или нет.

Как сообщалось, по версии следствия, с 8 по 11 июля 2016 года обвиняемые вымогали у А.Цыганкова 51% акций угледобывающего предприятия АО "Разрез "Инской".

Позднее А.Шевелев по указанию С.Калинкина и С.Крюкова незаконно возбудил дело и задержал акционера по ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

На следующий день А.Иванов, А.Данильченко и Е.Троицкая при помощи С.Калинкина, С.Крюкова и А.Шевелева встретились в следственном управлении СК России по Кемеровской области с задержанным А.Цыганковым и, угрожая ему арестом, принудили передать акции в пользу А.Щукина. После этого Г.Вернигор совместно с другими обвиняемыми организовал оформление нотариальной доверенности от имени потерпевшего на дарение акций, считает следствие.

Кроме того, в апреле 2012 года С.Калинкин, занимая должность первого заместителя руководителя следственного управления, получил от А.Щукина взятку в виде автомобиля BMW X5 стоимостью более 4 млн рублей, а в октябре 2014 года, уже являясь руководителем следственного управления, вновь получил от А.Щукина взятку в виде автомобиля BMW X5 стоимостью свыше 6,5 млн рублей также за покровительство.

Следствием допрошено более 300 свидетелей, проведено более 120 обысков и выемок, около 20 экспертиз. Изъяты два автомобиля, ранее полученные С.Калинкиным в качестве взяток, наложены аресты на денежные средства, объекты недвижимости и другие ценные предметы обвиняемых.