Зашли в тупик: рыбаков с задержанного Украиной российского сейнера "Норд" пока не удается вернуть
  
ЧП на выходе: упавший кран пробил дыру в палубе авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
   
В ответ на нарушения: Росавиация запретила "Якутии" летать за границу
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
08.10.18   18:03

06.09.18   18:00

04.09.18   18:42
 
Главные события
31.10.18 10:06

Обвиняемый в рейдерстве экс-глава кемеровского управления СКР не признает вину

фото "Интерфакса"
31 октября. Interfax-Russia.ru - Бывший руководитель следственного управления СКР по Кемеровской области Сергей Калинкин, обвиняемый в вымогательстве 51% акций угольного разреза "Инской", не признал свою вину в суде.

"Вину не признаю", - сказал С.Калинкин на первом судебном заседании при рассмотрении дела по существу.

Также вину не признали и другие обвиняемые по данному делу: старший следователь отдела управления Артемий Шевелев и бывший сотрудник управления Сергей Крюков, заместители губернатора Кемеровской области Алексей Иванов и Александр Данильченко (оба отстранены от должностей - ИФ), начальник департамента администрации области Елена Троицкая.

Между тем, предприниматель Александр Щукин, также обвиняемый по делу, частично признал вину, не уточнив, в какой части. Его юрист Геннадий Вернигор пока не определился, признать вину или нет.

Как сообщалось, по версии следствия, с 8 по 11 июля 2016 года обвиняемые вымогали у А.Цыганкова 51% акций угледобывающего предприятия АО "Разрез "Инской".

Позднее А.Шевелев по указанию С.Калинкина и С.Крюкова незаконно возбудил дело и задержал акционера по ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

На следующий день А.Иванов, А.Данильченко и Е.Троицкая при помощи С.Калинкина, С.Крюкова и А.Шевелева встретились в следственном управлении СК России по Кемеровской области с задержанным А.Цыганковым и, угрожая ему арестом, принудили передать акции в пользу А.Щукина. После этого Г.Вернигор совместно с другими обвиняемыми организовал оформление нотариальной доверенности от имени потерпевшего на дарение акций, считает следствие.

Кроме того, в апреле 2012 года С.Калинкин, занимая должность первого заместителя руководителя следственного управления, получил от А.Щукина взятку в виде автомобиля BMW X5 стоимостью более 4 млн рублей, а в октябре 2014 года, уже являясь руководителем следственного управления, вновь получил от А.Щукина взятку в виде автомобиля BMW X5 стоимостью свыше 6,5 млн рублей также за покровительство.

Следствием допрошено более 300 свидетелей, проведено более 120 обысков и выемок, около 20 экспертиз. Изъяты два автомобиля, ранее полученные С.Калинкиным в качестве взяток, наложены аресты на денежные средства, объекты недвижимости и другие ценные предметы обвиняемых.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  31.10.18 12:42
Метеорологи ожидают теплую и позднюю зиму в Москве
.
  31.10.18 12:35
Тепло и дождливо будет в предстоящие выходные в Москве
.
  31.10.18 11:50
Штраф со счета Улюкаева приставы смогут списать через 10 дней
.
  31.10.18 10:38
Движение троллейбусов на Ленинградском проспекте в Москве восстановлено
.
  31.10.18 10:09
Порядка 60 троллейбусов скопилось на Ленинградском проспекте из-за обрыва контактной сети
.
  31.10.18 09:52
Средняя зарплата в Москве выросла до 82 тыс. рублей
.
  31.10.18 09:22
Последняя ночь октября в Москве стала самой холодной с начала осени
.
  31.10.18 09:16
Банк России отозвал лицензию у московского Инкаробанка
.
  30.10.18 14:29
Пожар в гостинице "Останкино" потушили
.
  30.10.18 11:33
Незаконную парковку ликвидируют на набережной Москвы-реки


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket