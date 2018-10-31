У здания УФСБ по Архангельской области произошел взрыв

31 октября. Interfax-Russia.ru - Взрыв небольшой силы раздался рядом со зданием УФСБ по Архангельской области, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
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"Предварительно у входа в здание УФСБ в центре Архангельска раздался небольшой мощности хлопок не бытового характера. Пострадал один человек", - сказал источник.
"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением и комментарием данной информации.
В связи с хлопком из здания эвакуированы все сотрудники.
В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) "Интерфаксу" подтвердили, что в Архангельске произошел взрыв.
"Причины взрыва выясняются", - говорится в сообщении НАК.
Известно также, что пострадавший при взрыве мужчина скончался, сообщил "Интерфаксу" источник в службе "скорой помощи".
"Медики сделали все возможное, но ни чем не смогли помочь пострадавшему при хлопке в центре Архангельска. Он скончался от полученных травм", - сказал источник.
Погибший не является сотрудником ведомства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления.
"Можем подтвердить, что погибший при взрыве - не сотрудник ФСБ", - сказал собеседник агентства.