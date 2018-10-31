|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
31.10.18 10:09
Порядка 60 троллейбусов скопилось на Ленинградском проспекте из-за обрыва контактной сети
"Обрыв произошел около 08:40, в результате на Ленинградском проспекте скопилось около 60 троллейбусов", - сказал собеседник агентства.
По его информации, для перевозки пассажиров выделено порядка 45 компенсационных автобусов.
О сбое движения троллейбусов на Ленинградке из-за обрыва контактной сети в районе дома N39 сообщил ранее в среду корреспондент "Интерфакса".
По его информации, в результате инцидента нет движения в обе стороны Ленинградского проспекта троллейбусов №№6, 12, 43, 65,70 и 82. При этом десятки троллейбусов заняли выделенную полосу Ленинградки в сторону центра.
На месте обрыва сети работают аварийные бригады.
|
Interfax-Russia.ru – Кадыров пообещал трудоустроить и перевоспитать Кокорина и Мамаева при любом исходе скандального дела.
.
Interfax-Russia.ru – Футболисты Кокорин и Мамаев арестованы по решению суда. Адвокаты дебоширов надеются, что дело закончится примирением сторон.
.
Interfax-Russia.ru - Полиция возбудила два уголовных дела о побоях с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, их клубы заявили о желании расторгнуть договор с футболистами.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket