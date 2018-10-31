Торжественное открытие Года театра пройдет в середине декабря в Ярославле

31.10.18 10:17

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

31 октября. Interfax-Russia.ru - Открытие Года театра состоится 13 декабря в Ярославле, сообщил замминистра культуры Павел Степанов.

"13 декабря в Ярославле состоится торжественное открытие Года театра. Немного раньше, чем изначально планировалось. Но раньше - не позже. Оно пройдёт на самом высоком уровне", - сказал он.

Ранее в октябре вице-премьер О.Голодец сообщила, что на мероприятия Года театра 2019 года из бюджета будет дополнительно выделено почти 1,5 млрд рублей.

Программа Года театра, по словам О.Гододец, охватит всю страну.

"Мы пришли к пониманию содержания каждого блока программы. Программа должна охватить всю страну; все города, регионы России должны соприкоснуться вживую с лучшими образцами театрального искусства", - отметила она ранее на заседании Оргкомитета по проведению Года театра.

Помимо этого, запланирован Театральный марафон, который начнётся во Владивостоке и завершится в Калининграде.