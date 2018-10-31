Красноярские нейрохирурги впервые устранили дефект черепа пациента с помощью 3D печати

31.10.18 10:21

© РИА Новости. Варвара Гертье

31 октября. Interfax-Russia.ru - Красноярские нейрохирурги провели операцию по реконструкции большого дефекта черепа с использованием современного 3D-импланта, сообщает пресс-служба Федерального Сибирского научно-клинический центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

"Пациенту провели компьютерную томографию, определили размеры и форму дефекта черепа. В компьютерной программе воссоздали трехмерную модель области, в которой находился дефект, и затем распечатали результат на 3D принтере. На следующем этапе из металла уже был напечатан сам имплант. В данном случае пластина состояла из сплава алюминия, ванадия и титана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что материал, из которого изготавливается пластина, должен хорошо интегрироваться с костной тканью, не вызывать воспалений и травматизаций.

В центре подчеркивают, что каждая подобная операция уникальна, в России в настоящее время проведено всего 12 подобных хирургических вмешательств, а в Красноярском крае эта технология применена впервые.

Использование 3D-технологий оптимизирует хирургический процесс по закрытию дефектов черепа, сокращает время операционного вмешательства и минимизирует риск возможных осложнений, поясняют в центре.