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31.10.18 10:32

Ученые предрекают опасные метеорологические явления в Сибири

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
31 октября. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Института мониторинга климатических и экологических систем (ИМКЭС, Томск) разработали метод статистического моделирования переноса воздуха, чтобы объяснить, почему за последние годы зимы в Сибири стали холоднее, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

"Исследование проводилось по климатическим данным за период с 1976 года по наше время. Как выяснили ученые, снижение зимних температур в основном объясняется тем, что антициклоны блокируют приток теплого влажного воздуха с южных границ региона", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечается в публикации, среднегодовая температура продолжает расти за счет других сезонов.

Ученые установили, что на территории Сибири сменился тип циркуляции воздуха с зонального на меридиональный.

"Как правило, в умеренных широтах Северного полушария преобладает зональная циркуляция: относительно теплый воздух переносится вдоль широты, с Атлантики на континент", - приводятся в сообщении слова научного сотрудника ИМКЭС Елены Харюткиной.

"Однако в последние годы все больше проявляет себя меридиональный тип циркуляции, при котором на юг проникают холодные арктические массы. Это, в частности, связано с тем, что из-за глобального потепления разница температур между Арктикой и экватором стала меньше, и вынос воздуха с севера на юг увеличился", - отметила Е.Харюткина.

При меридиональном типе циркуляции возникают малоподвижные области повышенного давления (антициклоны). Они долгое время остаются на одной территории и блокируют прохождение теплого воздуха из Атлантики. За счет этого в регионах, расположенных восточнее антициклона, в частности в Западной Сибири, зимой устанавливается холодная погода без осадков.

"Для этого типа циркуляции характерна неравномерность воздушных потоков, теплых и холодных, что может приводить к экстремальным погодным явлениям: волнам жары и холода, резкому усилению ветра, сильным ливням, крупному граду, засухам", - уточняет научный сотрудник ИМКЭС Евгения Усова.

Также сообщается, что в 2018 году ученые начали работу над проектом по мониторингу и прогнозированию опасных метеорологических явлений в Томской области.

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