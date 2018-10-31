Зоозащитники просят остановить продажу косаток и белух из Приморья в зарубежные океанариумы

31.10.18 10:59

© РИА Новости. Антон Денисов

31 октября. Interfax-Russia.ru - Надзорные ведомства проверяют законность отлова и содержания 90 белух и 11 косаток в одной из бухт Приморья, по данным экологов животных планируют незаконно продать в зарубежные океанариумы.

"30 октября мы подали заявление в суд с просьбой принять обеспечительные меры по нашему иску - запретить Росприроднадзору выдавать разрешения на экспорт и какие-либо другие действия с косатками, содержащимися в бухте Средней Приморского края. По нашим данным, отсюда их могут отправить в зарубежные океанариумы", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" руководитель региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

По его словам, в Росприроднадзор (ответчик по иску экологов - ИФ) уже обратились охотники на косаток за выдачей им разрешений на экспорт млекопитающих.

Погрануправление ФСБ по Сахалинской области на запрос сахалинских зоозащитников подтвердили, что в Приморском крае в поселке Средний (в бухте Средней) в вольерах содержатся 11 косаток, которых юридические лица, получившие право на их отлов, могут продать в зарубежные океанариумы.

"В планах юрлиц, получивших разрешение на добычу косаток в 2018 году, имеется такая позиция как "поставка в российские и зарубежные зоопарки, дельфинарии, океанариумы, музеи и выставочные комплексы в культурно-просветительских целях", - говорится в ответе Пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области от 29 октября 2018 года на запрос зоозащитников.

Пограничники отмечают, что, по их мнению, экспорт косаток противоречит приказу Минсельхоза. По нему морских млекопитающих в просветительских целях могут использовать только те океанариумы, зоопарки и музеи, которым предоставлено право на их добычу.

В свою очередь в Государственной ветеринарной инспекции Приморского края агентству сообщили, что помимо 11 косаток в вольерах бухты Средней содержится 90 белух.

Животные поступили туда в период с 16 июля по 21 октября 2018 года, они чипированы и находятся в вольерах по возрастным группам, "нарушений ветеринарно-санитарных норм не выявлено".

При этом зоозащитники отмечают, что содержание более 100 крупных млекопитающих в тесных вольерах может быть для них губительно.

"Такое огромное количество животных - более 100 крупных млекопитающих - содержатся там в очень и очень тяжелых условиях. Любые нормы гуманизма нарушены", - отметил Д.Лисицын.

По его словам, косатки - "наиболее близкие человеку из всего животного мира по своему уровню развития", у них развита социальная структура, они сильно страдают, когда разлучены со своими семьями. "Для них это сильнейший стресс", - констатировал руководитель "Эковахты Сахалина".

Он также сообщил, что экологи направят в государственные контролирующие органы обращение с требованием провести проверку с привлечением независимых профессиональных экспертов (специалистов по морским млекопитающим) по фактам публикаций в СМИ о том, что животные содержатся в вольерах в "чрезвычайно скученных условиях", в том числе детеныши белух, отлов которых в возрасте до 1 года запрещен.

Он также добавил, что, по словам местных жителей, в прошлые годы выброшенных мертвых белух находили на свалках в районе бухты Средняя.

"Эта история, которую необходимо расследовать и держать под самым пристальным прицелом общественного внимания", - заключил он.

Владивостокский межрайонный природоохранный прокурор Константин Андронович сообщил агентству, что ведомство совместно с местным Россельхознадзором и Территориальным морским управлением Росприроднадзора проводит проверку, которая завершится 9 ноября.

"Вчера мы осмотрели территорию, участок, вольеры, где содержатся косатки и белухи. Запросили у владельцев и арендаторов дополнительные материалы и документы по условиям содержания и законности тех сооружений, которые находятся на территории земельного участка и водного объекта и так далее. Мы проверяем заявленную цель вылова и соответствует ли она действительным намерениям", - отметил прокурор.

По его словам, обеспечительные меры к предпринимателям не принимались, но ситуацию ведомства держат на контроле.

Как сообщалось, в 2018 году Росприроднадзор выдал разрешения для отлова на Дальнем Востоке 13 косаток и более 200 белух для научных и культурно-просветительских целей. С этим не согласны зоозащитники, они оспаривают это решение в суде, проводят пикеты и акции протеста.