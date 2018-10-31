Парламент Крыма согласовал назначение Кабанова и Кивико вице-премьерами региона

31.10.18 11:23

© РИА Новости. Владимир Федоренко

31 октября. Interfax-Russia.ru - Государственный совет Крыма на заседании в среду согласовал назначение Евгения Кабанова и Ирины Кивико на должности заместителей председателя регионального правительства, передал корреспондент "Интерфакса" с сессии.

"В Государственный совет поступили представления главы республики", - сказал крымский спикер Владимир Константинов.

За назначение Е.Кабанова проголосовали 60 депутатов из 61, согласование И.Кивико поддержали 61 депутат, присутствовавший на сессии.

Е.Кабанов является гендиректором крупной компании-застройщика "ИнтерСтрой", был избран в парламент региона в 2014 году от Либерально-демократической партии России.

И.Кивико около трех лет работает министром финансов Крыма. Она будет совмещать эту должность с вице-премьерством.

Как сообщалось ранее, вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин, который в том числе отвечал за выполнение федеральной целевой программы (ФЦП) развития республики до 2022 года и курировал экономику региона, в середине октября задержан в Москве. Басманный суд Москвы отправил под арест зампреда Совета министров на два месяца - до 17 декабря. В.Нахлупин "обвиняется в систематическом получении взяток, будучи лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации". Чиновник отрицает факты получения взяток.

Глава Крыма Сергей Аксенов 22 октября решил назначить зампредом Совмина региона, отвечающим за блок, связанный со строительством и ФЦП, - Е.Кабанова, вице-премьером, курирующим экономический блок, - И.Кивико.

Крымская ФЦП принята кабинетом министров России в августе 2014 года, в нее неоднократно вносились правки, в последний раз - в сентябре этого года, расходы по программе выросли на 4,9%, или более чем на 40,63 млрд рублей, примерно до 877,8 млрд рублей (в ценах соответствующих лет). Программа продлена на два года - до 2022 года.