Губернатор НАО поручил в течение недели наладить доставку продуктов в отдаленный поселок Амдерма

31.10.18 11:27

© РИА Новости. В. Киселев

31 октября. Interfax-Russia.ru - Глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский поручил профильным ведомствам в течение недели выработать механизмы содействия предпринимателям для круглогодичной поставки продуктов в отдаленный поселок Амдерма.

Как сообщает пресс-служба окружной администрации, жители поселка обратились к органам власти с жалобами на перебой поставок продовольствия, поскольку морской транспорт, доставляющий, в том числе овощи, фрукты и молочную продукцию, не может прибыть в пункт назначения в срок из-за штормового ветра.

По словам и.о. руководителя департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Михаила Ферина, речь идет о судне, которое вышло 6 октября по направлению в Амдерму из Архангельска, оно везет восемь контейнеров с продуктами по 3 тонны каждый. В Амдерме находятся четыре предприятия, занимающиеся торговлей продовольственных товаров.

"Мы запланируем, чтобы авансировать их перевозки. Перевозка воздушным транспортом стоит 295 рублей за килограмм. Авиаотряд просит предоплату за перевозку, и предпринимателям это очень тяжело. Если мы решим с авиаотрядом вопрос о том, чтобы была определенная рассрочка, то это позволит стабилизировать ситуацию", - цитирует пресс-служба М.Ферина.

В свою очередь А.Цыбульский, подчеркнул, что субсидирование доставки продовольствия в Амдерму является для Нарьян-Марского объединенного авиаотряда гарантированным платежом, а необходимые для этого денежные средства есть в бюджете НАО.

"Ответственным за решение данного вопроса с авиапредприятием назначен глава департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта округа Александр Лидер. Поручение должно быть выполнено в течение недели", - отмечается в сообщении.