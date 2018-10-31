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31.10.18 11:50
Трое сотрудников ФСБ пострадало в результате детонации взрывного устройства у входа в здание ФСБ в Архангельске
"Сегодня в 8.52 в Архангельске на входе в административное здание управления ФСБ произошел взрыв. По предварительной информации , лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. При этом ранения разной степени тяжести получили также три сотрудника управления ФСБ", - говорится в сообщении НАК.
Место происшествия обследуют специалисты-взрывотехники. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
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