Трое сотрудников ФСБ пострадало в результате детонации взрывного устройства у входа в здание ФСБ в Архангельске

31.10.18 11:50

© РИА Новости. Владимир Трефилов

31 октября. Interfax-Russia.ru - Вошедший в здание УФСБ в Архангельске мужчина погиб при взрыве неустановленного устройства, которое он достал из сумки. Ранены три сотрудника ФСБ, сообщили "Интерфаксу" в информационном центре НАК.

"Сегодня в 8.52 в Архангельске на входе в административное здание управления ФСБ произошел взрыв. По предварительной информации , лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. При этом ранения разной степени тяжести получили также три сотрудника управления ФСБ", - говорится в сообщении НАК.

Место происшествия обследуют специалисты-взрывотехники. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.