Штраф со счета Улюкаева приставы смогут списать через 10 дней

31.10.18 11:50

© РИА Новости. Андрей Варенков

31 октября. Interfax-Russia.ru - Судебные приставы смогут списать оставшуюся часть штрафа, назначенную по приговору за получение взятки бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, только после вступления в силу решения об отмене ареста его счета, сообщил "Интерфаксу" прокурор Павел Филипчук.

"Как в силу вступит - спишут", - сказал П.Филипчук, поддерживавший обвинение на суде против экс-министра на процессе в прошлом году.

Ранее в среду Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству столичной службы судебных приставов (ФССП) снял обеспечительный арест со счета А.Улюкаева в "Сбербанке" для того, чтобы приставы смогли получить к нему доступ и списать назначенный экс-чиновнику штраф.

Таким образом, завершить производство по исполнению приговора в части взыскания штрафа приставы смогут не ранее чем через 10 дней - после вступления сегодняшнего постановления в законную силу.

Согласно данным банка исполнительных производств ФСПП, сумма задолженности А.Улюкаева в настоящее время составляет 124 млн 917 тыс. 912 рублей и 39 копеек. По приговору, бывший министр должен уплатить штраф в размере 130 млн 433 тыс. 400 рублей.

Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 года признал А.Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Как уточняется в приговоре, до выплаты штрафа должен быть сохранен арест на имущество: земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра, декоративной закладки из серебряного сплава.

Экс-чиновник отбывает наказание в исправительной колонии N1 под Тверью.

В московском управлении ФССП 4 сентября сообщили, что исполнительный документ о взыскании с А.Улюкаева штрафа в размере 130 млн 433 тыс. 400 рублей, выданный Замоскворецким судом, к ним поступил и еще 31 августа столичные приставы возбудили исполнительное производство.