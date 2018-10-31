Лаборатория для диагностики особо опасных болезней сельхозживотных появится в Краснодарском крае

31.10.18 11:56

© РИА Новости. Валерий Мельников

31 октября. Interfax-Russia.ru - Лаборатория по диагностике особо опасных болезней сельхозживотных будет построена в Краснодарском крае, сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка в ходе встречи с руководителем управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и республике Адыгея Юрием Петровым во вторник.

Лаборатория строится в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, на ее строительство регион получил 298 млн рублей из федерального бюджета. Ввести в эксплуатацию лабораторию планируется во втором полугодии 2019 года.

Как отметил А.Коробка, появление лаборатории позволит решить вопрос оперативного и качественного мониторинга болезней сельхозживотных и птиц, а следовательно, эффективно бороться с ними.

"Наши производители поставляют продукцию на российский рынок, налаживают экспортные поставки. Важно, чтобы кубанская продукция была безопасной, с соблюдением всех ветеринарных и фитосанитарных требований. Новая лаборатория сможет это гарантировать",- сообщил вице-губернатор.

По словам Ю.Петрова, это будет первый на юге России и один из крупнейших в стране диагностических центров. Его специалисты будут проводить лабораторные исследования с использованием современного оборудования и методов испытаний, соответствующих российским и международным стандартам.