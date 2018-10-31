Вопрос о границе между Чечней и Ингушетией должны решить юристы, считает Песков

31.10.18 12:06

© РИА Новости. Сергей Гунеев

31 октября. Interfax-Russia.ru - Коллизию вокруг соглашения об административной границе между Чечней и Ингушетией должны урегулировать юристы, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, должен ли Кремль отреагировать на ситуацию, связанную с соглашением об административной границе между Чечней и Ингушетией, Д.Песков сказал: "Сейчас происходит юридический анализ этой ситуации. Есть решение Конституционного суда Ингушетии, поэтому юристы должны продолжить обсуждение".

"Этот вопрос находится в юридической плоскости", - сказал пресс-секретарь главы государства.