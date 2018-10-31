Ущерб от деятельности "Кэшбери" оценивается в 1-3 млрд рублей - ЦБ РФ

31.10.18 12:12

Фото с сайта компании

31 октября. Interfax-Russia.ru - Ущерб от деятельности компаний группы "Кэшбери" оценивается в 1-3 млрд рублей, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях на пресс-конференции в среду.

"Оценка составляет от 1 до 3 млрд рублей и находится примерно где-то посередине", - сказал В.Лях. По его словам, сейчас в соцсетях и мессенджерах в группах, которые так или иначе связаны с деятельностью этой организации, состоит несколько сотен тысяч человек.

"Но мы понимаем, что часть из них рекламные либо накрученные. Людей, которые непосредственно вовлечены в эту деятельность, конечно, гораздо меньше", - отметил глава департамента ЦБ.