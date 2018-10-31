В ответ на нарушения: Росавиация запретила "Якутии" летать за границу
  
Обменяли на границе: семь российских моряков с "Норда" вернулись домой
   
Зашли в тупик: рыбаков с задержанного Украиной российского сейнера "Норд" пока не удается вернуть
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
08.10.18   18:03

06.09.18   18:00

04.09.18   18:42
 
Главные события
31.10.18 12:25

Правительство Ульяновской области сформировало профицитный бюджет на 2019 год

© РИА Новости. Михаил Мордасов
31 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство Ульяновской области одобрило проект профицитного бюджета на 2019 год, сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона.

Доходы регионального бюджета на 2019 год запланированы в размере 52,2 млрд рублей, расходы - 51,7 млрд рублей, профицит - 500 млн рублей, или 1% от доходов.

Налоговые и неналоговые доходы ожидаются в сумме 44,3 млрд рублей, поступления из федерального центра - 7,9 млрд рублей, при этом отмечается, что эта сумма "не окончательная".

"Мы планируем принять участие в национальных проектах. И надеемся, что такое активное взаимодействие позволит нам привлечь дополнительные средства в наш бюджет на 2019 год. Для этого мы создали межведомственную рабочую группу, в состав которой вошли не только руководители местных органов власти и депутаты Заксобрания, но и члены федерального парламента и Совета Федерации", - цитирует пресс-служба губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

По информации министра финансов региона Екатерины Буцкой, в 2019 году будет реализовано 20 государственных программ общим объемом финансирования 50,1 млрд рублей, что составляет 96,8% всех расходов бюджета. В частности, на поддержку реального сектора экономики предусмотрено 8,9 млрд рублей, на социальную сферу - более 36 млрд рублей.

"Нам удается обеспечивать рост объемов поддержки реального сектора экономики в структуре бюджета, при том что мы сохраняем в абсолютном выражении объемы средств на социальные направления. Это важный параметр, потому что рост собственной доходной части бюджета на 4 млрд рублей - это амбициозная задача. И здесь нужно понимать, что сохранить такие темпы роста доходов казны невозможно без реализации инвестиционных программ, поддержки реального сектора и предпринимательства", - приводятся в сообщении слова председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина.

Бюджет Ульяновской области на 2018 год с учетом принятых изменений утвержден с доходами более 52 млрд рублей, расходами - 51,3 млрд рублей, профицитом - 710,1 млн рублей (1,4% от доходов).

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  31.10.18 12:42
Метеорологи ожидают теплую и позднюю зиму в Москве
.
  31.10.18 12:35
Тепло и дождливо будет в предстоящие выходные в Москве
.
  31.10.18 11:50
Штраф со счета Улюкаева приставы смогут списать через 10 дней
.
  31.10.18 10:38
Движение троллейбусов на Ленинградском проспекте в Москве восстановлено
.
  31.10.18 10:09
Порядка 60 троллейбусов скопилось на Ленинградском проспекте из-за обрыва контактной сети
.
  31.10.18 09:52
Средняя зарплата в Москве выросла до 82 тыс. рублей
.
  31.10.18 09:22
Последняя ночь октября в Москве стала самой холодной с начала осени
.
  31.10.18 09:16
Банк России отозвал лицензию у московского Инкаробанка
.
  30.10.18 14:29
Пожар в гостинице "Останкино" потушили
.
  30.10.18 11:33
Незаконную парковку ликвидируют на набережной Москвы-реки


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 




Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket