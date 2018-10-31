Правительство Ульяновской области сформировало профицитный бюджет на 2019 год

31.10.18 12:25

© РИА Новости. Михаил Мордасов

31 октября. Interfax-Russia.ru - Правительство Ульяновской области одобрило проект профицитного бюджета на 2019 год, сообщает пресс-служба правительства и губернатора региона.

Доходы регионального бюджета на 2019 год запланированы в размере 52,2 млрд рублей, расходы - 51,7 млрд рублей, профицит - 500 млн рублей, или 1% от доходов.

Налоговые и неналоговые доходы ожидаются в сумме 44,3 млрд рублей, поступления из федерального центра - 7,9 млрд рублей, при этом отмечается, что эта сумма "не окончательная".

"Мы планируем принять участие в национальных проектах. И надеемся, что такое активное взаимодействие позволит нам привлечь дополнительные средства в наш бюджет на 2019 год. Для этого мы создали межведомственную рабочую группу, в состав которой вошли не только руководители местных органов власти и депутаты Заксобрания, но и члены федерального парламента и Совета Федерации", - цитирует пресс-служба губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

По информации министра финансов региона Екатерины Буцкой, в 2019 году будет реализовано 20 государственных программ общим объемом финансирования 50,1 млрд рублей, что составляет 96,8% всех расходов бюджета. В частности, на поддержку реального сектора экономики предусмотрено 8,9 млрд рублей, на социальную сферу - более 36 млрд рублей.

"Нам удается обеспечивать рост объемов поддержки реального сектора экономики в структуре бюджета, при том что мы сохраняем в абсолютном выражении объемы средств на социальные направления. Это важный параметр, потому что рост собственной доходной части бюджета на 4 млрд рублей - это амбициозная задача. И здесь нужно понимать, что сохранить такие темпы роста доходов казны невозможно без реализации инвестиционных программ, поддержки реального сектора и предпринимательства", - приводятся в сообщении слова председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина.

Бюджет Ульяновской области на 2018 год с учетом принятых изменений утвержден с доходами более 52 млрд рублей, расходами - 51,3 млрд рублей, профицитом - 710,1 млн рублей (1,4% от доходов).