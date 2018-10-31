Неправильная работа датчика стала причиной авария "Союза" – Роскосмос

31.10.18 12:37

© РИА Новости. Игорь Руссак

31 октября. Interfax-Russia.ru - Некорректная работа датчика разделения первой и второй ступеней ракеты-носителя "Союз-ФГ" привела к ее аварии 11 октября, заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Телеканал "Рен-ТВ" приводит слова С.Крикалева, заявившего, что авария произошла "из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты". В связи с этим в настоящее время проводится цикл мероприятий для обеспечения безопасности следующих полетов.

Ранее источник "Интерфакса" в ракетно-космической отрасли сообщал, что ошибки при сборке ракеты "Союз ФГ" на Байконуре, возможно, допущенные специалистами РКЦ "Прогресс", могли спровоцировать аварию при запуске корабля "Союз МС-10" к МКС.

"Госкомиссия предварительно установила, что при сборке специалистами РКЦ "Прогресс" пакета в составе боковых блоков первой ступени и центрального блока второй ступени в монтажно-испытательном корпусе на 112-й площадке космодрома Байконур мог быть поврежден концевой датчик на одном из боковых блоков, что в полёте при отделении данного бокового блока привело к неоткрытию крышки реактивного сопла для увода бокового блока от центрального блока", - сказал источник 18 октября.

11 октября при запуске с космодрома Байконур к МКС пилотируемого корабля "Союз МС-10" с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом произошла нештатная ситуация, экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.

Авария произошла спустя две минуты после старта. Спускаемый аппарат корабля "Союз" приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане.