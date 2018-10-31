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31.10.18 12:35
Тепло и дождливо будет в предстоящие выходные в Москве
"Впереди праздничные дни, длинные выходные. По данным кольцевой карты на субботу 3 ноября мы видим, что над Балтикой располагается область циклонической активности, и атмосферные фронты будут перемещаться в нашу сторону - они придут в ночь с 3 на 4 ноября", - сказал Д.Киктев в среду на пресс-конференции.
По его словам, фронты принесут осадки в Московский регион. Так, 3 ноября ночью местами пройдет небольшой дождь, днем дождь усилится и продолжится в воскресенье. Только понедельник будет более сухой - к этому времени зона осадков сместится на восток.
Тем не менее, дожди принесут с собой тепло.
"Если последние дни были прохладными, температуры в ближайшие выходные поползут вверх. Днем преобладают 5-10 градусов в Москве и области, ночью в субботу и воскресенье от нуля до плюс пяти, в понедельник от минус одного до плюс четырех", - сказал метеоролог.
Д.Киктев добавил, что это существенно выше климатической нормы.
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