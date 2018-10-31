Метеорологи ожидают теплую и позднюю зиму в Москве

31.10.18 12:42

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

31 октября. Interfax-Russia.ru - Снежная зима придет в столицу позже обычного, следует из текущих расчетов Гидрометцентра России, заявил директор учреждения Дмитрий Киктев.

"По всей видимости, переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений все-таки откладывается. Если говорить о формировании снежного покрова в Центральном регионе, то это (обычно - ИФ) конец третьей декады ноября. По сегодняшним прогнозам, все-таки скорее срок может быть чуть сдвинут дальше к Новому году", - сказал Д.Киктев на пресс-конференции в среду.

Он пояснил, что в целом ноябрь в Центральной России, по текущим данным, ожидается около и выше нормы.

"Поэтому, по всей видимости, зима - по крайней мере в нашем районе - не будет ранней", - сказал Д.Киктев.

Он также отметил, что предварительные расчеты свидетельствуют о более теплой по сравнению с многолетними наблюдениями зиме в этом году.

"Вы видите, что прогнозы на ближайшие три месяца ориентируют в сторону более теплой зимы по сравнению с климатическим фоном", - отметил метеоролог.