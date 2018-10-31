Около 2 тыс. жителей Орла остались без тепла и горячей воды из-за коммунальной аварии

31.10.18 13:17

© РИА Новости. Евгений Одиноков

31 октября. Interfax-Russia.ru - Теплоснабжение и горячее водоснабжение отключены в 13 жилых домах Орла из-за аварии на теплотрассе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области в среду.

В результате прорыва двух труб в Заводском районе города в зону отключения попали дома разной этажности, в которых проживает около 2 тыс. человек, на улице Комсомольская, переулке Ботанический, Карачевский и переулок Шпагатный.

Кроме того, тепло и горячая вода отсутствуют в двух детсадах.

Аварию планируется ликвидировать к 17:30 среды.