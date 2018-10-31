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31.10.18 13:21

Петербург направит 82 млрд рублей в 2019 году на реализацию майских указов президента

© РИА Новости. Михаил Климентьев
31 октября. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лично представил в городском парламенте проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

В среду на заседании Законодательного собрания А.Беглов сообщил, что профильный вице-губернатор Михаил Мокрецов по уважительной причине не может присутствовать в Мариинском дворце и предложил депутатам заслушать доклад главы комитета финансов Алексея Корабельникова. Однако когда депутатское большинство поддержало предложение, А.Беглов самостоятельно озвучил основные параметры бюджета.

Врио губернатора уточнил, что 82,3 млрд рублей в 2019 году будет направлено на реализацию майских указов президента РФ. Так, 34,7 млрд рублей направят на национальный проект "Демография", 19,6 млрд рублей - на нацпроект "Жилье и городская среда", 15,1 млрд рублей - "Безопасные и качественные автодороги" и 5,3 млрд рублей - на проект "Цифровая экономика".

Согласно документу, доходы городской казны в 2019 году ожидаются на уровне 576,295 млрд рублей, расходы на уровне 628,255 млрд рублей, дефицит составит 52 млрд рублей. Предельный объем государственного долга в течение 2019 года прогнозируется на уровне 192 млрд рублей.

Позже А.Беглов предложил А.Корабельникову дополнить доклад. Председатель комитета финансов отметил, что в 2019 году вырастет объем субсидий ГУП "Петербургский метрополитен", что связано с вводом новых станций метро. Также 5 млрд рублей направят на строительство новых объектов здравоохранения: в течение года планируется ввести в эксплуатацию девять учреждений.

После обсуждения проекта бюджета спикер Заксобрания Вячеслав Макаров взял слово, чтобы поблагодарить бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.

"Искренняя благодарность ему за работу над этим бюджетом, за участие в нулевых чтениях, за разработку авторских программ. Мы обязательно должны ему сказать "спасибо", говоря об этом бюджете", - подчеркнул В.Макаров.

В 2020 году доходы города составят 620,251 млрд рублей, расходы - 674,780 млрд рублей, дефицит - 54,529 млрд рублей. На 2021 год ожидаемые доходы составят 665,828 млрд рублей, расходы - 719,1 млрд рублей, дефицит - 53,226 млрд рублей.

Предельный объем госдолга, согласно документу, в течение 2020 года составит 199,211 млрд рублей, в 2021 году - 266,475 млрд рублей.

За принятие бюджета в первом чтении проголосовали 42 депутата, восемь выступили против. Документ был принят за основу.

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