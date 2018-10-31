Следователи исследуют круг общения подростка, подорвавшего бомбу в Архангельске

31.10.18 13:33

© РИА Новости. Владимир Трефилов

31 октября. Interfax-Russia.ru - Следователи приступили к анализу обстановки в семье и круга общения подростка, подорвавшего бомбу в здании архангельского УФСБ, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Александром Бастрыкиным (глава СК - ИФ) дано поручение в кратчайшие сроки установить мотивы совершенного преступления несовершеннолетним, причины и условия, способствовавшие этому. Установить и исследовать круг его общения, взаимоотношения и обстановку в семье", - сказала С.Петренко в среду "Интерфаксу".

Ранее сообщались, что уголовное дело о взрыве в здании УФСБ в Архангельске будет расследовать центральный аппарат СКР.