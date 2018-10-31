Летевший из Благовещенска в Москву самолет сел в Перми из-за плохого самочувствия пассажира

31.10.18 13:42

© РИА Новости. Максим Блинов

31 октября. Interfax-Russia.ru - Проблемы со здоровьем у одного из пассажиров самолета, совершавшего полет по маршруту Благовещенск-Москва, стали причиной вынужденной посадки в аэропорту "Большое Савино" (Пермь), сообщается на странице пермского аэропорта в соцсести в среду.

Самолет авиакомпании Nordwind сел в международном аэропорту "Пермь" в 13:46 по местному времени (11:46 мск).

"Причиной вынужденной посадки стала необходимость оказания экстренной медицинской помощи пассажиру данного рейса. Борт встретила бригада скорой помощи. В ближайшее время самолет вылетит в аэропорт назначения", - говорится в сообщении.