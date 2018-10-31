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31.10.18 13:42
Летевший из Благовещенска в Москву самолет сел в Перми из-за плохого самочувствия пассажира
Самолет авиакомпании Nordwind сел в международном аэропорту "Пермь" в 13:46 по местному времени (11:46 мск).
"Причиной вынужденной посадки стала необходимость оказания экстренной медицинской помощи пассажиру данного рейса. Борт встретила бригада скорой помощи. В ближайшее время самолет вылетит в аэропорт назначения", - говорится в сообщении.
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