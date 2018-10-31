Численность персонала АвтоВАЗа возросла, несмотря на сокращение ряда работников

31.10.18 13:54

© РИА Новости. Игорь Агеенко

31 октября. Interfax-Russia.ru - Численность работников ПАО "АвтоВАЗ" по состоянию на 31 октября 2018 года составила 36,7 тыс. человек, сообщил вице-президент "АвтоВАЗа" по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко.

"Мы завершили реализацию комплексной программы обеспечения занятости персонала. Общая численность работающих в группе "АвтоВАЗ" по состоянию на сегодняшний день составляет 47 тыс. человек, из которых 36 тыс. 700 человек работает непосредственно в ПАО "АвтоВАЗ"", - сказал Д.Михаленко на расширенном заседании областного правительства в Самаре в среду.

Ранее сообщалось со ссылкой на отчетность компании, что средняя численность работников ПАО "АвтоВАЗ" на конец I полугодия 2018 года составила 36 тыс. 412 человек.

ПАО "АвтоВАЗ" в январе-сентябре 2018 года сократило 450 сотрудников, говорил в октябре "Интерфаксу" руководитель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев. Он пояснял тогда, что в начале апреля 2018 года заводской профсоюз получил от "АвтоВАЗа" уведомление о намерении сократить с июля до 720 сотрудников.

По словам С.Зайцева, почти все сокращенные за 9 месяцев сотрудники - 433 человека - были людьми предпенсионного возраста, и увольнение по процедуре сокращения дало им право на досрочную пенсию.