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31.10.18 13:54
Численность персонала АвтоВАЗа возросла, несмотря на сокращение ряда работников
"Мы завершили реализацию комплексной программы обеспечения занятости персонала. Общая численность работающих в группе "АвтоВАЗ" по состоянию на сегодняшний день составляет 47 тыс. человек, из которых 36 тыс. 700 человек работает непосредственно в ПАО "АвтоВАЗ"", - сказал Д.Михаленко на расширенном заседании областного правительства в Самаре в среду.
Ранее сообщалось со ссылкой на отчетность компании, что средняя численность работников ПАО "АвтоВАЗ" на конец I полугодия 2018 года составила 36 тыс. 412 человек.
ПАО "АвтоВАЗ" в январе-сентябре 2018 года сократило 450 сотрудников, говорил в октябре "Интерфаксу" руководитель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев. Он пояснял тогда, что в начале апреля 2018 года заводской профсоюз получил от "АвтоВАЗа" уведомление о намерении сократить с июля до 720 сотрудников.
По словам С.Зайцева, почти все сокращенные за 9 месяцев сотрудники - 433 человека - были людьми предпенсионного возраста, и увольнение по процедуре сокращения дало им право на досрочную пенсию.
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