Тюменская область предлагает Индии расширить торговые связи

31.10.18 14:36

© РИА Новости. Михаил Климентьев

31 октября. Interfax-Russia.ru - Тюменская область рассчитывает на расширение торговых связей с Индией, сообщила пресс-служба губернатора региона.

Согласно сообщению, возможность сотрудничества обсудили губернатор Тюменской области Александр Моор и чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Венкатеш Варма.

А.Моор предложил рассмотреть возможность сотрудничества в судостроительной сфере, в проектах по переработке продукции компании "СИБУР".

Кроме того, губернатор считает взаимовыгодным создание совместных предприятий в машиностроении и нефтехимии на территории Тюменской области, а также сотрудничество в сфере информационных технологий и в легкой промышленности.

"В январе 2019 года в Индии планируется проведение саммита "Яркий Гуджарат". Это мероприятие представляет для нас особый интерес и может способствовать установлению контактов с индийскими компаниями. Содействие посольства Индии в организации в рамках саммита встреч с конкретными индийскими компаниями может послужить развитию партнерских отношений между нашими странами", - отметил А.Моор.

По итогам встречи посол предложил организовать визит делегации Тюменской области на саммит "Яркий Гуджарат" а также бизнес-миссию индийских компаний в Тюмень.

По данным Уральского таможенного управления, товарооборот Тюменской области с Индией за 2017 год составил $16,443 млн, из них импорт - $16,3 млн.

На сегодняшний день Тюменская область экспортирует в Индию фанеру клееную и древесные материалы, импортирует оборудование и механические устройства, насосы и их комплектующие, а также одежду.