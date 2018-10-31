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31.10.18 15:08

Севастопольская компания построит набережную на крымском курорте Саки за 1,15 млрд рублей

© РИА Новости. Тарас Литвиненко
31 октября. Interfax-Russia.ru - Муниципальное казенное учреждение "СакиИнвестПроект" (Саки, Крым) и ООО "ГидроПромСтрой" (Севастополь) подписали контракт на проведение строительно-монтажных работ на набережной крымского бальнеологического курорта Саки, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Договор заключен по начальной цене - 1,147 млрд рублей (с учетом НДС). Источником финансирования являются субсидии Крыму из российского бюджета в 2018-2019 годах в рамках реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.

На аукцион поступила одна заявка - от "ГидроПромСтроя". Комиссия признала конкурс несостоявшимся, но так как заявка севастопольского ООО соответствовала требованиям, то контракт заключен с этой стройфирмой.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ГидроПромСтрой" занимается строительством, владельцем структуры является ее гендиректор Михаил Зорин. Выручка стройфирмы за 2017 год составляет около 1,617 млрд рублей, чистая прибыль - 88 тыс. рублей.

На сайте компании указано, что "ГидроПромСтрой" выполняет как общестроительные, так и специальные работы.

Главгосэкспертиза России в январе 2018 года одобрила проект создания новой пешеходной набережной в Саках. Предусматривается строительство набережной протяженностью более 5 км на берегу Каламитского залива Черного моря. Набережную планируется оборудовать лестничными сходами на пляж и обзорными площадками, сделать системы освещения и сбора ливневых вод.

Саки - один из старейших бальнеологических курортов в России, город знаменит лечебными грязями.

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