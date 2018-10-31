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31.10.18 14:57
Доплаты к пенсии в Москве в 2019 году вырастут на 299 рублей
Как пояснил на заседании глава департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Петросян, в соответствии с принятым законом, у неработающих пенсионеров, проживающих в Москве меньше 10 лет, в 2019 году размер пенсии с учетом региональной доплаты составит не менее 12 тыс. 115 рублей, что на 299 рублей выше, чем в текущем году. В текущем году такие пенсионеры получают не менее 11 тыс. 816 рублей в месяц.
Ожидается, что в 2019 году средняя региональная доплата к пенсии таким категориям граждан составит 5636 рублей в месяц, а общие расходы бюджета Москвы на эти цели составят около 4,3 млрд рублей за год. Предполагается, что получателями таких доплат станут около 63 тыс. человек.
В ходе заседания В.Петросян напомнил, что неработающие пенсионеры, проживающие в Москве не менее 10 лет, с учетом городской надбавки в текущем году получают не менее 17,5 тыс. рублей. Получателями таких надбавок являются 2 млн человек.
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