Доплаты к пенсии в Москве в 2019 году вырастут на 299 рублей

31.10.18 14:57

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

31 октября. Interfax-Russia.ru - Закон "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2019 год" принят на заседании Мосгордумы в среду.

Как пояснил на заседании глава департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Петросян, в соответствии с принятым законом, у неработающих пенсионеров, проживающих в Москве меньше 10 лет, в 2019 году размер пенсии с учетом региональной доплаты составит не менее 12 тыс. 115 рублей, что на 299 рублей выше, чем в текущем году. В текущем году такие пенсионеры получают не менее 11 тыс. 816 рублей в месяц.

Ожидается, что в 2019 году средняя региональная доплата к пенсии таким категориям граждан составит 5636 рублей в месяц, а общие расходы бюджета Москвы на эти цели составят около 4,3 млрд рублей за год. Предполагается, что получателями таких доплат станут около 63 тыс. человек.

В ходе заседания В.Петросян напомнил, что неработающие пенсионеры, проживающие в Москве не менее 10 лет, с учетом городской надбавки в текущем году получают не менее 17,5 тыс. рублей. Получателями таких надбавок являются 2 млн человек.