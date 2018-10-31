Обжалован арест бывшего башкирского зампрокурора Горбунова

31.10.18 15:19

© РИА Новости. Виталий Белоусов

31 октября. Interfax-Russia.ru - Защита обжаловала арест бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, обвиняемого в особо крупном взяточничестве, сообщили "Интерфаксу" в Басманном суде Москве.

"В суд поступила апелляционная жалоба, поданная в защиту интересов Горбунова на постановление от 27 октября, которым в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в суде.

Защита бывшего прокурора настаивает не необоснованности избрания ему такой строгой меры пресечения как арест и просит суд апелляционной изменить ее на более мягкую - не связанную с содержанием в следственном изоляторе.

Басманный суд 27 октября заключил под стражу О.Горбунова до 26 декабря. Экс-прокурор был задержан в минувшую пятницу в Москве, как сообщали в Следственном комитет России, при попытке вылететь за рубеж. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2017 году О.Горбунов и замначальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Башкирии Артур Шаретдинов получили от первого замглавы администрации Уфы 10 млн рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях местных чиновников при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Следствие считает, что чиновники получили взятку в составе группы по предварительному сговору и при посредничестве третьих лиц.

В Генпрокуратуре РФ ранее сообщили, что О.Горбунов освобожден от занимаемой должности и уволен 26 октября 2018 года по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.