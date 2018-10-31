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31.10.18 15:24
Проезд в смоленских маршрутках с 1 ноября подорожает до 23 рублей
Собеседник агентства пояснил, что проезд подорожает на нерегулируемых маршрутах привлеченного общественного транспорта.
"С четверга цена одной поездки у частных перевозчиков составит 23 рубля. Проезд в муниципальном транспорте пока остается без изменений - 18 рублей", - сказал он.
В последний раз повышение цены на проезд в маршрутках было в августе 2017 года. Тогда стоимость проезда выросла с 16 до 19 рублей.
Также в октябре 2017 года с 16 до 18 рублей увеличилась цена поездки в муниципальном транспорте.
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