Проезд в смоленских маршрутках с 1 ноября подорожает до 23 рублей

31.10.18 15:24

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

31 октября. Interfax-Russia.ru - Стоимость одной поездки в маршрутном транспорте Смоленска с 1 ноября вырастет на 21% - с 19 рублей до 23 рублей, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.

Собеседник агентства пояснил, что проезд подорожает на нерегулируемых маршрутах привлеченного общественного транспорта.

"С четверга цена одной поездки у частных перевозчиков составит 23 рубля. Проезд в муниципальном транспорте пока остается без изменений - 18 рублей", - сказал он.

В последний раз повышение цены на проезд в маршрутках было в августе 2017 года. Тогда стоимость проезда выросла с 16 до 19 рублей.

Также в октябре 2017 года с 16 до 18 рублей увеличилась цена поездки в муниципальном транспорте.