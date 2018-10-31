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31.10.18 15:37
Подорвавшегося архангельского подростка проверят на причастность к запрещенным организациям
"Будет проверяться информация о возможном участии лица, совершившего преступление, в деятельности запрещенных организаций", - сказала С.Петренко в среду "Интерфаксу".
По ее словам, следственная группа "будет тщательно исследовать круг общения несовершеннолетнего, взаимоотношения и обстановку в семье и техникуме, где он проходил обучение".
"Проводятся обыски по месту жительства подозреваемого, допрашиваются его близкие родственники, знакомые и иные лица, которые могут располагать сведениями, имеющими значение для расследования. Уже назначены взрывотехническая, судебно-медицинские и иные экспертизы", - сказала С.Петренко.
Она напомнила, что председателем СК дано поручение в кратчайшие сроки установить мотивы совершенного несовершеннолетним преступления, причины и условия, способствовавшие этому, а также происхождение взрывного устройства.
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