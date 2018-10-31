Подорвавшегося архангельского подростка проверят на причастность к запрещенным организациям

31.10.18 15:37

© РИА Новости. Владимир Трефилов

31 октября. Interfax-Russia.ru - Следователи проверят архангельского подростка, подорвавшего себя в здании областного управления ФСБ, на причастность к деятельности запрещенных в РФ организаций, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Будет проверяться информация о возможном участии лица, совершившего преступление, в деятельности запрещенных организаций", - сказала С.Петренко в среду "Интерфаксу".

По ее словам, следственная группа "будет тщательно исследовать круг общения несовершеннолетнего, взаимоотношения и обстановку в семье и техникуме, где он проходил обучение".

"Проводятся обыски по месту жительства подозреваемого, допрашиваются его близкие родственники, знакомые и иные лица, которые могут располагать сведениями, имеющими значение для расследования. Уже назначены взрывотехническая, судебно-медицинские и иные экспертизы", - сказала С.Петренко.

Она напомнила, что председателем СК дано поручение в кратчайшие сроки установить мотивы совершенного несовершеннолетним преступления, причины и условия, способствовавшие этому, а также происхождение взрывного устройства.