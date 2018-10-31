Водолазы вечером в среду отчитаются об обследовании затонувшего плавдока

31.10.18 15:51

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России

31 октября. Interfax-Russia.ru - Результаты обследования водолазами затонувшего дока ПД-50 будут известны уже вечером среды, сообщил журналистам глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Сегодня вечером будет отчёт по этой работе", - сказал А.Рахманов.

Плавучий док затонул в ночь на вторник при выходе из него тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". При этом четверо рабочих пострадали, а пятый - сменный механик 1960 года рождения - пропал без вести. К его поискам привлечены водолазы Северного флота, спасатели и беспилотник МЧС.

По факту ЧП на плавдоке возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).