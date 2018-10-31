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31.10.18 16:09
Россия и Япония обсудили вопросы совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах
Российскую сторону на консультациях представлял замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, японскую - замглавы МИД Японии Такэо Мори.
"В соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне, в ходе переговоров были рассмотрены вопросы, касающиеся осуществления проектов сотрудничества по пяти перспективным направлениям (аквакультура, тепличные хозяйства, пакетные туры, ветроэнергетика и переработка отходов), с учетом приоритетных задач социально-экономического развития этого региона. Обсуждалась также тематика создания режима свободного передвижения жителей Сахалинской области и префектуры Хоккайдо", - говорится в сообщении МИД.
Кроме того, как отмечается в сообщении ведомства, с российской стороны приняли участие представители федеральных ведомств и правительства Сахалинской области.
Дата нового раунда переговоров будет согласована по дипломатическим каналам, отмечается в тексте сообщения ведомства.
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