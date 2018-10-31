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31.10.18 16:47

Цены на топливо в крупнейших аэропортах Сибири в октябре взлетели в среднем на 3,5%

31 октября. Interfax-Russia.ru - Цены на авиакеросин в пяти крупнейших аэропортах Сибири и Дальнего Востока в октябре выросли в среднем на 3,5%, следует из материалов Росавиации.

В новосибирском аэропорту "Толмачево" операторы "Новапорт-ГСМ" и "Газпромнефть-Аэро Новосибирск" цены не меняли, сохранив их на уровне 44,15 тыс. рублей (здесь и далее - за 1 тонну без НДС) и 43,66 тыс. рублей соответственно.

Оператор "РН-Аэро" в красноярском аэропорту "Емельяново" увеличил цену на авиакеросин на 7,7% - до 47,02 тыс. рублей. До этого в августе и сентябре цена снизилась в общей сложности на 5,8%.

Топливные операторы аэропорта Иркутска - "ТЗК Иркутск" и "ВСТК" - цены не изменили второй месяц подряд, сохранив на уровне 49,51 тыс. рублей и 44,1 тыс. рублей соответственно.

В хабаровском аэропорту "Новый" оба оператора ("Хабаровский аэропорт" и "ТЗК-Аэро") вновь повысили цену синхронно, на этот раз на 9,1% - до 51,65 тыс. рублей. В августе эти операторы также действовали синхронно, снизив цену на 3,6%, а в сентябре - синхронно повысили на 1,9%.

В аэропорту Владивостока "Кневичи" оператор "РН Аэро" поднял цену на 5,8% (до 53,45 тыс. рублей), "ТЗК ДВ" увеличил цену на 2,8% (до 53,39 тыс. рублей), "Аэрофьюэлз Камчатка" цену не изменил (55,18 тыс. рублей).

Среди остальных сибирских и дальневосточных аэропортов наибольший рост цен на авиатопливо в октябре зафиксирован в аэропорту Анадыря "Угольный" - на 24,7%, до 66,65 тыс. рублей (оператор - ГУП "ЧАО аэропорт Анадырь"). Кроме того, заметно подорожало топливо в аэропорту "Оха" на Сахалине (на 8,9%, до 67,21 тыс. рублей, оператор - "Сахалинский аэропорт Оха"), в аэропорту "Тында" в Амурской области (на 8,4%, до 55,08 тыс. рублей, оператор - "Аэропорты Дальнего Востока") и в аэропорту "Палана" на Камчатке (здесь работают два оператора: "Камчатское авиапредприятие" подняло цену на 9,7% до 79,66 тыс. рублей, "Солнечный ветер" - на 6,1%, до 79,67 тыс. рублей).

Наиболее существенное снижение цен второй месяц подряд отмечается в камчатском аэропорту "Манилы" - на 8,7%, до 80,98 тыс. рублей (оператор - "Солнечный ветер"). Самой высокой стоимость тонны авиакеросина среди аэропортов Сибири и Дальнего Востока стала цена в камчатском аэропорту "Тигиль" (84,13 тыс. рублей, оператор - "Северный ветер").

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