Новосибирцы застряли во вьетнамском Нячанге из-за задержки рейса Nordwind

31.10.18 16:55

© РИА Новости. Виталий Аньков

31 октября. Interfax-Russia.ru - Туристы из Новосибирска застряли во вьетнамском курортном городе Ньячанг из-за задержки рейса авиакомпании Nordwind Airlines, сообщает в среду пресс-служба посольства России во Вьетнаме.

"Посольство РФ во Вьетнаме и Генконсульство России в городе Хошимин внимательно отслеживают ситуацию с туристами из Новосибирска, которые в связи с задержкой рейса авиакомпании "Nordwind Airlines" со вчерашнего дня не могут вылететь в Россию из аэропорта "Камрань", - говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что инцидент был вызван технической неисправностью самолета. "По информации представителя принимающей туристической компании "Пегас Туристик", авиакомпания в тот же день вывезла большую часть пассажиров на воздушном судне меньшей вместимости. При этом те, кто не смог улететь (всего около 60 человек) были размещены в гостиницах города Нячанга и обеспечены питанием", - пояснили в пресс-службе.

Оставшиеся туристы смогут вылететь в Новосибирск 1 ноября. По словам представителей посольства, жалоб и обращений от путешественников в связи с инцидентом не поступало.